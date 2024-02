Zapomnij o niewygodnych spodniach. Zamiast nich wybierz te w stylu "comfy". Pokochasz model Krupińskiej

Pamiętacie te czasy, gdy wyjście z domu w luźnych spodniach, a szczególnie w dresach, było uznawane za modowe faux pas? Na szczęście to już dawno za nami. Wszystko wskazuje nawet na to, że w 2024 roku to właśnie szerokie, komfortowe spodnie będą królowały w trendach. I bardzo dobrze – w końcu pozwolimy sobie w stylizacjach na nieco większą dozę luzu i odczarujemy stereotypy dotyczące elegancji.