Zapomnij o płaszczu. Woźniak-Starak pokazała najmodniejszą kurtkę

Gwiazdy coraz częściej stawiają na wygodę. Zamiast eleganckich płaszczy wybierają krótkie, pikowane kurtki, w których mogą nie tylko pójść do pracy, ale też wyskoczyć na spacer z psem czy na rower – dopóki pogoda na to pozwala. Zainspiruj się propozycjami celebrytek i wybierz najmodniejszy model okrycia tego sezonu. Do wiosny nie będziesz chciała nosić nic innego.