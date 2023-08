Zapomnij o ramonesce. Woźniak-Starak nosi kurtkę, która ochroni cię przed wiatrem i deszczem

Kurtka Katarzyny Sokołowskiej sięga aż do kostek, chroniąc przed chłodem, deszczem i wiatrem od stóp do głów. Luźny fason sprawia, że można pod nią włożyć niemalże wszystko, a przy tym uzyskać bardzo niebanalny i nowoczesny efekt stylizacji. Charakterystyczna lekkość wiatrówki z kolei pozwoli stworzyć ci modny look "na cebulkę" bez uczucia ciężkości. Będziesz chciała nosić ją non stop.