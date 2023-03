Zapomnij o swetrze. Oto, co teraz noszą prezenterki śniadaniówek do jeansów i spódnic

Szałwiowy odcień jest świetną okazją do tego, by przetestować bardziej wiosenne kolory, zwłaszcza jeśli jesteś przywiązana do klasyki. Jest stonowany, ale jednocześnie nietuzinkowy i ciekawy. To świetny pierwszy krok do kolorystycznego szaleństwa. Wiosną warto postawić na kontrasty i tak, jak Ewa Drzyzga, zestawić dresową zieloną bluzę z... cygaretkami. Dobrym pomysłem będzie też duet z jeansami, legginsami, szarymi spodniami dresowymi lub czarną spódnicą.