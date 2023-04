Zapowiedź miłości, zaklęta w pąkach neroli – poznaj nowe perfumy od Avon

Sekretem jakości nowych perfum Today Tommorow Always Wonder są świeże, ręcznie zbierane pąki neroli. Są one najwyższej jakości składnikami naturalnymi, które uzyskały wyróżnienie Orpur™ (dosłownie "czyste złoto"), stworzone przez markę Givaudan i przyznawane przez ekspercką komisję Orpur™. By otrzymać 1 kg olejku eterycznego potrzebnego do produkcji perfum TTA, marka Avon wykorzystuje aż 1,3 miliona płatków neroli!