Wystroiła się na spacer. Wyglądała jak na weselu

Latem szczególnie często nosi sukienki maxi . Ale jeśli wyobrażacie sobie czarne i białe, zwiewne modele na cienkich ramiączkach, to jesteście w błędzie. Niejednokrotnie stawia na kwieciste printy i nie da się nie zauważyć, że ma wyraźną słabość do bufiastych rękawów. Teraz pochwaliła się kolejną rewelacyjną stylizacją na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad milion internautów .

Aktorka podzieliła się z fanami sielskim kadrem uchwyconym na pograniczu pola i lasu. I choć większość z nas wybrałaby na spacer coś casualowego, to Kożuchowska wystroiła się w kreację, którą śmiało mogłaby włożyć na wesele. Sięgająca samej ziemi turkusowa suknia zachwyca za sprawą bufiastych rękawów i sporego wycięcia z tyłu , które wieńczyło na karku subtelne wiązanie.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!