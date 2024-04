Obcisła kreacja robi robotę. Wygląda jak bogini

Pisarek pozuje w szykownej kreacji

Karolina Pisarek postawiła na czarną sukienkę – ani mini, ani maxi, lecz sięgającą do połowy łydki. Maksymalnie prosty, opięty na ciele fason zwracał uwagę przede wszystkim ze względu na nietypowy dekolt halter z wycięciem w kształcie łezki. To dowód na to, że kreacja może być intrygująca, a jednocześnie nieprzekombinowana. Prosta, ale nie nudna.