Zapraszamy do niezwykłego świata pełnego inspirujących historii i wyjątkowych osobowości.

OPIS: Z zawodu i powołania jestem pedagogiem, lektorem i tłumaczem. Swoją pasję udało mi się przenieść na grunt zawodowy. Mam głowę pełną pomysłów, a na swoim koncie kilka udanych inicjatyw m.in. Russian Vision czy koncert charytatywny We are the World dla podopiecznych Maryland Academy w Kenii. Zaangażowałam się w projekty: Face to Face with the World, Nice to e-meet you oraz Meet my class, inicjując dla uczniów serię spotkań z rówieśnikami z Afryki, Argentyny i Europy. Współpracowałam z kenijskim performerem i artystą Babyblaq Oduke w przygotowaniach teledysku. Mam duszę mentorki i naturę społecznika, a praca z młodzieżą pozytywnie mnie nakręca. Pomagam uczniom z Ukrainy zaaklimatyzować się w nowej rzeczywistości. Ponadto zajmuję się promocją placówki, w której pracuję, prowadzę szkolne social media oraz jestem autorką cyklicznych wywiadów: Sobota z Absolwentami.