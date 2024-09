Zmarła 20 lat temu. Mówi, dlaczego się z nią nie przyjaźnił

Piotr Garlicki rolą doktora Trettera w serialu "Na dobre i na złe" zyskał ogromną popularność. Choć niewiele osób z oryginalnej obsady wciąż jeszcze pracuje przy tej produkcji, on jednak nie zamierza z niej w najbliższym czasie rezygnować. Z kim nawiązał bliższe relacje? Aktor postawił sprawę jasno.

- Koleguję się natomiast z technikami, dźwiękowcami i innymi członkami ekipy. Może zabrzmi to nieskromnie, ale jestem szczególnym przypadkiem w tym serialu. Po pierwsze, z powodu wieku. Po drugie, z powodu stażu. Po trzecie, dlatego że granie w nim to moje jedyne stałe zajęcie - wyznał.

