Skończyła 43 lata. Mało kto wie, jak dziś zarabia

Ma na koncie wiele ról epizodycznych w filmach i serialach. Przez dwa lata grała Magdę Nowak w "Pierwszej miłości". Z kolei od 2007 roku wciela się w postać pielęgniarki w "Na dobre i na złe" . Jednak na co dzień zajmuje się czymś zupełnie innym – jest agentką nieruchomości, a nawet współwłaścicielką firmy.

"Pracując od 15. roku życia jako modelka, dość szybko trafiałam przed kamerę. Jeszcze wcześniej był zresztą ‘Tik tak’, ‘5-10-15'. Film ‘Bellissima’, czy serial ‘Na dobre i na złe’, w którym gram do dziś – jego ekipa stała się po latach moją drugą rodziną – to wszystko się po prostu zadziało. (...) Ten świat zawsze mnie kręcił, ale zdecydowanie bardziej interesowała mnie praca nie przed, ale za kamerą" – wyznała.

Maria Góralczyk zaznaczyła ponadto, że nie do końca odnajduje się w dzisiejszym świecie show-biznesu. W wywiadzie mówi o "innych czasach", które kręcą się wokół ścianek i mediów społecznościowych.

"Przyszłam do biura, gdzie pracowały już doświadczone w branży agentki nieruchomości. Zostałam posadzona przy biurku z laptopem i usłyszałam: działaj. Nie było żadnego systemu szkoleń – od razu skok na główkę na głęboką wodę. Pomyślałam wtedy: Ok, biorę tego byka za rogi" – wspominała.

Teraz Maria Góralczyk jest współwłaścicielką agencji nieruchomości, która funkcjonuje na rynku już od dwóch lat. W jej firmie pracują same kobiety.

