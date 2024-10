Zapytali ją o seks. Postawiła sprawę jasno

Majka Jeżowska słynie z bezkompromisowych wypowiedzi, które niosą się po sieci. Tak było i tym razem. Wokalistka została bowiem zapytana przez dziennikarkę "Faktu" o jej podejście do seksu.

Majka Jeżowska to prawdziwa legenda polskiej sceny muzycznej. Gwiazda nie bez powodu kojarzona jest przez fanów przede wszystkim z piosenkami dla dzieci. Utwory takie jak "A ja wolę moją mamę" czy "Wszystkie dzieci nasze są" do dziś chętnie śpiewane są przez maluchy.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że artystka wydała również wiele piosenek dla dorosłych. Co ciekawe, w tej kwestii nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Marzy jej się bowiem duet damsko-męski, np. z Mrozem lub Krzysztofem Zalewskim.

Syn gwiazdy na co dzień pracuje jako reżyser, a także prowadzi własną agencję marketingową. Prywatnie związany jest z kostiumografką i stylistką, Sophie Kulą-Jeżowską. Para doczekała się także narodzin córeczki, która jest prawdziwym oczkiem nie tylko w głowach rodziców, ale również babci.

