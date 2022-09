Zarzucili pielęgniarce, że ma nieodpowiedni strój. Nosiła szpitalny uniform

Jaki strój nosiła pielęgniarka?

Tiktokerka na filmikach zamieszczanych w sieci często pokazuje się w swoim szpitalnym uniformie. Są to proste dopasowane niebieskie spodnie wiązane w pasie oraz bluzka z dekoltem w serek. Niektórzy użytkownicy tej platformy skrytykowali jej strój. Napisali, że za bardzo podkreśla jej figurę. Sugerowali, że powinna nosić większy rozmiar. "To po prostu nieprofesjonalne!"; "Nie wstydzisz się chodzić w takim stroju? To jest za małe", "Ten uniform jest wyzywający. Chodzisz do pracy, a nie na randkę"- internauci napisali w komentarzach.