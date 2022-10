Zaskakująca stylizacja Maffashion. Nie za zimno?

Maffashion w stylizacji, która jedną nogą jest jeszcze w sierpniu

Ostatnio Julia Kuczyńska opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie w stylizacji, w której wyraźnie widać tęsknotę za latem. Jej baza to gładki, biały top oraz dżinsowa spódniczka mini. Influencerka zarzuciła na to długi, granatowy płaszcz, czyli jesienny must have. Do tego dobrała jasne obuwie sportowe, czarne okulary przeciwsłoneczne, a uszy ozdobiła złotymi kolczykami w kształcie dużych kół. Stylizacja jest spójna, ale z pewnością zbyt letnia, jak na panujące na zewnątrz temperatury. Miejmy nadzieję, że Maffashion ubrała się tak jedynie na chwilę do zdjęć.