Zaskakujące doniesienia o Warnke. W weekend podjęła ważną decyzję

Kasia Warnke zakryła słynny tatuaż? Identyczny zrobił sobie Stramowski

Warnke i Stramowski poznali się w 2013 roku, a trzy lata później wzięli ślub. Podczas związku zrobili sobie identyczne tatuaże na nadgarstkach. Aktorka opublikowała zdjęcie we wrześniu 2019 roku – okazuje się jednak, że wzory przedstawiające takie same tatuaże pochodzą z jeszcze wcześniejszego czasu, bo z 2015 roku. "A to cztery lata temu... Tak się oznaczyliśmy trwale" - podpisała instagramowe zdjęcie Warnke.