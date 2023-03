Zaskakujące, jak Krystyna Feldman wyglądała w młodości. Te zdjęcia zachwycają

Krystyna Feldman odeszła 24 stycznia 2007 roku w wieku 91 lat. Z pewnością ogromna część widzów zapamiętała aktorkę głównie z roli babki w sitcomie "Świat według Kiepskich". W swojej karierze zawodowej Feldman odegrała znacznie więcej znaczących ról, które przyczyniły się m.in. do dwukrotnego zdobycia Orła. Przełomowymi rolami prowadzącymi do otrzymania tej ważnej nagrody filmowej okazały się obrazy "To ja złodziej" oraz "Mój Nikifor".