Zaskocz go czymś słodkim. Męskie gadżety, które możesz schrupać

Samochód z belgijskiej czekolady

Najpierw widzimy eleganckie opakowanie z efektowną wstążką i nadrukiem. Po rozpakowaniu naszym oczom ukazuje się starannie wykonane autko. Dla fana słodkości to wielka gratka, dla wielbiciela motoryzacji – równie duża. Do wyboru mamy wiele różnych marek i rodzajów aut, możemy wybrać rodzaj czekolady, z której wykonano słodycz. Łagodną mleczną, klasyczną deserową lub gorzką. Autko w stylu retro spodoba się tacie lub dziadkowi, a efektowne porsche lub bmw komuś, kto kocha nowoczesne samochody. Nie od dziś piękne, markowe auta cieszą się uznaniem i zainteresowaniem – niezwykła moc i szybkość, a także wspaniałe wzornictwo robią wrażenie na wszystkich.

Słodkie samochody i narzędzia to kolejna inspiracja, która zainteresuje majsterkowiczów. Czy to łakocie tylko dla chłopaków? Oczywiście nie. Schrupcie autko razem lub sprezentujcie je córce, którą pasjonuje motoryzacja lub wyścigi, i która rzecz jasna lubi łakocie.

Smakowite śrubki, które… zjesz

Czekoladowe figurki, które kształtem nawiązują do urządzeń czy narzędzi (czy dowolnych innych kształtów), ucieszą osobę w każdym wieku – te subtelne i pomysłowe słodycze zaskoczą mile nawet te osoby, które za słodkościami nie przepadają. Właśnie to jest w słodkich figurkach najciekawsze – połączenie kształtu, którego w ogóle nie kojarzymy z jedzeniem oraz smaku jakościowych składników, z których powstaje smaczna, aromatyczna czekolada.

Czekoladowe narzędzia i samochody to uczta dla oczu i ciekawa alternatywa dla zwykłych pralin. Każdy, kto kiedykolwiek był rozczarowany jakością czekoladowego wyrobu, który po rozpakowaniu okazał się niedokładny, nieciekawy lub przekłamany w porównaniu do opakowania, teraz może odetchnąć z ulgą. Te łakocie wyróżnia świetne dopasowanie do różnych sytuacji jako upominek: są smaczne, efektowne, ich cena nie jest wygórowana, a całość jest zamknięta w ładnym opakowaniu. W ofercie jest kilka opcji opakowania: pudełko z tworzywa, kartonik, puszka lub szkatułka. Jako imieninowy lub urodzinowy upominek sprawdzą się bardzo dobrze, a dodatkowo możemy je zamówić wprost do domu osoby, której chcemy je podarować.