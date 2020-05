Zaskocz hollywoodzkim uśmiechem. Przełom w domowym wybielaniu zębów

Zęby białe jak perły w kilka dni

Naturalny kolor zębów zaczyna się od bieli, przez kość słoniową, aż do odcieni żółtych czy nawet szaroniebieskich. Na ich kolor wpływają głównie geny, które mają wpływ na mineralizację tkanek, a także oddziałują na skład chemiczny zębów i kolor szkliwa. Ale nie o wszystkim decydują geny - tak naprawdę my sami mamy ogromny wpływ na kolor naszych zębów. Bardzo znacząca jest tu dieta - negatywnie na naturalną barwę uzębienia wpływają nasze nawyki, takie jak palenie papierosów, częste spożywanie kawy i herbaty, przyjmowane leki, a wreszcie niewystarczająca higiena.

Na szczęście nawet jeżeli zaniedbaliśmy nasze zęby, to jest dla nich ratunek.

Wybielanie zębów zwykle kojarzy nam się z regularnymi wizytami u stomatologa, u którego będziemy musieli zostawić dużo pieniędzy. Ale istnieją też metody, które możemy wykonać samodzielnie w domu. Do jednej z najbardziej popularnych w ostatnim czasie należy mycie zębów mieszanką sody oczyszczonej lub węgla aktywnego z wodą. Zwolennicy tych naturalnych “past” są zdania, że można uzyskać szybkie efekty, jednak uwaga! Dentyści nie polecają tych sposobów, ponieważ może dojść do uszkodzenia szkliwa, a w konsekwencji bólu i chorób związanych z jamą ustną.

Nowością na rynku jest zestaw do wybielania z lampą LED marki MR.WHITENING. Oprócz wspomnianej lampy znajdziemy tu żele wybielające (naszpikowane aloesem, ekstraktem z rumianku oraz ekstraktem z granatu, co zapewnia działanie przeciwbakteryjne i ochronne), nakładkę na zęby oraz skalę bieli, dzięki czemu możemy obserwować efekty wybielania. Jest to produkt wegański, w 100% złożony z naturalnych składników i nie był testowany na zwierzętach, co dodatkowo może zachęcić zwolenników ekologii.