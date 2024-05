Zaskoczyli Świątek prezentem. Sam zobacz

Iga Świątek to obecnie jedna z najlepszych ambasadorek Polski na świecie. Tenisistka z Raszyna od miesięcy przewodzi rankingowi WTA, jest też faworytką tegorocznego Rolanda Garrosa. W piątek mecz Świątek na turnieju w Paryżu zbiegnie się z jej 23. urodzinami. Z tej okazji przygotowano dla niej nietypowy podarunek.

Polska tenisistka jest wielką fanką klocków Lego, a duńska firma postanowiła wykorzystać ten fakt. Z okazji 23. urodzin przygotowano dla Świątek makietę kortu tenisowego. Do jego zbudowania użyto ponad 11 tys. klocków.

Jest to jedyny w swoim rodzaju zestaw, gdyż nie trafi on do sprzedaży. Urodzinowy prezent Świątek mierzy 62 cm długości, 58 cm szerokości i wznosi się na wysokość blisko 27 cm. Konstrukcja waży prawie 12 kg. Nie zabrakło w niej ciekawych detali.