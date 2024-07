Będą mieli dziecko. Dopiero się do niego wprowadziła

Wszystko wskazuje na to, że relacja Waldemara i Doroty wkracza na nowy etap. Para czeka na pierwsze wspólne dziecko - dziewczynkę. Nie zdradzili jeszcze jej imienia ani terminu porodu. Dorota wyznała, że bardzo dobrze znosi ciążę i na razie nie doskwierają jej żadne dolegliwości.

Waldemar zorganizował sesję Q&A. Nie obyło się bez pytań o byłą partnerkę, Ewę, która zaraz po zakończeniu emisji programu zaczęła rozwijać karierę muzyczną. Niedawno opublikowała nawet nowy teledysk. "Teledyski, sława, kariera. Tego Ewka pragnęła, wysyłając list do Ciebie! Wam gratuluję i pozdro" - napisał jeden z użytkowników.

Rolnik nie pozostawił tego bez odpowiedzi. "Nic dodać, nic ująć. Pobudki uczestnictwa w programie ludzie mają różne. Ja przyszedłem w celu, który jest misją tego programu i szczęśliwie go osiągnąłem" - stwierdził dosadnie.

