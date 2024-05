Rolnik wydał oświadczenie. W sieci huczy od plotek

Program "Rolnik szuka żony" budzi wśród widzów wiele emocji. Bohaterowie starają się z wybranych kandydatek lub kandydatów wyłonić osobę, która wzbudziła ich największe zainteresowanie. Jeszcze niedawno wydawało się, że Waldemar Gilas znalazł w show kobietę, z którą chciałby stworzyć poważną relację. Fani zaczęli jednak podejrzewać, że ich związek to już przeszłość. W końcu sam zainteresowany postanowił zabrać głos w tej sprawie.

Byli zakochani nie szczędzili sobie krytycznych słów. Ona oskarżała go o podnoszenie na nią głosu, a on o brak zaangażowania z jej strony. Waldemar nie musiał jednak długo czekać na nową miłość. Związał się bowiem z inną uczestniczką programu, Dorotą.

Kobieta wybrała ich wspólne zdjęcia, które następnie umieściła w fotoksiążce. Gilas nie krył zaskoczenia, a upominkiem pochwalił się oczywiście w sieci. Przy okazji wyznał też, że ma nadzieję, że to dopiero początek ich wspólnej, życiowej podróży, którą udokumentują na kolejnych zdjęciach. Trzymamy mocno kciuki.

