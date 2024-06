Waldemar z "Rolnika" gorzko o Ewie. Podsumował byłą partnerkę

Mężczyzna pozostaje aktywny w mediach społecznościowych, a ostatnio zorganizował na Instagramie serię pytań i odpowiedzi. Ciekawscy internauci wrócili do tematu byłej partnerki rolnika.

Ewa po programie zaczęła rozwijać swoją karierę muzyczną, a całkiem niedawno podzieliła się nowym teledyskiem. W nawiązaniu do obecnych działań kobiety, jeden z Internautów napisał: "Teledyski, sława, kariera. Tego Ewka pragnęła, wysyłając list do Ciebie! Wam gratuluję i pozdro".

Waldemar nie uchylał się od odpowiedzi. "Nic dodać, nic ująć. Pobudki uczestnictwa w programie ludzie mają różne. Ja przyszedłem w celu, który jest misją tego programu i szczęśliwie go osiągnąłem" - odpisał nie gryząc się w język.

