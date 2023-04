Zastaw się, a postaw się. Komunijne szaleństwo trwa w najlepsze

Komunia w cieniu inflacji

Musimy pamiętać, że tegoroczne komunie odbędą się w cieniu rekordowej inflacji, która wg danych GUS w lutym wyniosła 18,4 proc. rok do roku. To najwyższy odczyt od grudnia 1996 r. Odbije się to nie tylko na rodzicach, którzy organizują przyjęcia, ale i gościach.