Zaszalała z wakacyjną stylizacją. Mikrotop to nie wszystko

Kasia Moś lubi bawić się modą i wykorzystywać w swoich stylizacjach aktualne trendy. Tym razem postawiła na look, który bardziej niż z Grecją kojarzy się z szykowną Riwierą Francuską.

Uzupełnieniem letniego outfitu były jedynie białe sandałki na obcasach. Wystarczyły trzy elementy garderoby, by stworzyć coś absolutnie szałowego. Takiej stylizacji nie powstydziłyby się najpopularniejsze fashionistki. Kasia Moś zgarnęła również całą masę komplementów w sekcji komentarz pod postem.

