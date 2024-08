Paraduje w "namiotowej" sukience. Tak wygląda na wakacjach

Jesienią Paulina Sykut-Jeżyna poprowadzi kolejną edycję hitu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Zobaczymy ją też w nowym programie śniadaniowym telewizji Polsat ("halo tu Polsat" będzie nadawany trzy razy w tygodniu: w piątek, sobotę i niedzielę).

