Zaszalała ze strojem. Wkroczyła w pstrokatej sukience

Rozpoznawalność przyniosła jej przede wszystkim rola w "Galeriankach". Ale sympatię widzów zaskarbiła za sprawą charyzmatycznej Zosi (przyjaciółki Mani), w którą wcielała się w hicie TVN "Przepis na życie". Dominika Gwit słynie z poczucia humoru oraz dużego dystansu do siebie - to właśnie za to cenią ją Polacy.