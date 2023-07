Zaszył się na Suwalszczyźnie. Wcześniej rozstał się z żoną

O decyzji miał zadecydować los i wróżba, na którą zdecydował się w 1971 roku. - Na polu leżał wielki głaz. Pomyślałem, że jeśli uda mi się go ruszyć, to wszystko będzie tak, jak zechcę. Przyniosłem gałęzie, zrobiłem dźwignię i szczęśliwie udało mi się podnieść kamień - opowiadał aktor w tej samej rozmowie. Już siedem lat później wyprowadził się z Warszawy do wsi Zakąty na Suwalszczyźnie i mieszka tam do dziś.