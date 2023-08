Zatrważające dane NFZ. Położna: To karygodne

Dominika Dobrzańska nie zgadza się jednak z takim podejściem. - Dla mnie to jest zupełnie niezrozumiałe, karygodne i uważam, że to nie powinno mieć miejsca. Szczerze mówiąc, nie znam położnej, która odważyłaby się powiedzieć coś takiego - podkreśla i dodaje: - Poród to tak ważny moment w życiu każdej kobiety, że powinna decydować, jak będzie wyglądał. Myślę, że to do niej należy ostatnie słowo - oczywiście pod warunkiem, że znieczulenie jest bezpieczne, podane w odpowiednim czasie i nie wpłynie negatywnie na nią czy dziecko. Jeśli osoba prowadząca poród czy lekarz uznają, że znieczulenie można podać, to nie widzę absolutnie żadnych przeciwwskazań. Powtórzę - kobieta powinna zawsze mieć z tyłu głowy możliwość podania znieczulenia, jeśli jest taka potrzeba.