Zawojowała stolicę mody. Anja Rubik nie musiała się wysilać, aby zachwycić

Na nos wsunęła ciemne okulary, chociaż słońce już dawno zaszło. Ale to podkreśliło tajemniczy i intrygujący wygląd Anji Rubik, która pojawiła się na paryskim Tygodniu Mody w roli gościa. Zanim zasiadła w pierwszym rzędzie pokazu Saint Laurent, pozowała fotoreporterom w równie mrocznej, co seksownej stylizacji. Nie szalała z kolorem i nie świeciła negliżem, a jednak z łatwością skupiła na sobie całą uwagę. Ona ma to "coś", co uwielbia świat mody.

Styl Anji Rubik doceniają największe wyrocznie mody

Pewność siebie – jest. Posągowa sylwetka – odhaczona. Indywidualny styl – na miejscu. Własne zdanie – nie inaczej. Anja Rubik ma wszystko, czego potrzebuje gwiazda światowego formatu. Może dlatego z banalną lekkością skupia na sobie wzrok otoczenia i obiektywy aparatów.

Modelka na pokazie nie krzyczała kolorem. W ten sposób oddała cześć potężnej marce, która na piedestał wynosi ponadczasową czerń. Anja Rubik, podobnie jak dom mody Saint Laurent, szczególną wartość widzi w czerni, która w modzie "pracuje na specjalnych warunkach".

Topmodelka pozostaje wierna czerni

Anja Rubik postawiła na czarny total look, ale kolorystyczną konsekwencję zrekompensowała różnorodnością faktur oraz nieszablonową formą ubrania. Tu otulała ją matowa wełna. Tam nieśmiało wyglądały subtelne przezroczystości. W innym miejscu górę wziął połysk. Dlatego stylizacja Anji Rubik to dowód na to, że monochromatyczne zestawienia nie mają nic wspólnego z nudą.

Uniwersalne elementy w nieszablonowej stylizacji

Polska modelka stworzyła solidną bazę z czarnego i przylegającego do ciała golfu. Cienka dzianina stworzyła transparentne "łatki", a prześwity wzbogaciły całą stylizację.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2023 Stephane Cardinale - Corbis Anja Rubik w czarnej stylizacji

Anja Rubik zestawiła przytulną górę ze skórzaną spódnicą z wysokim stanem i kieszeniami. Ołówkowy model z czarnej skóry, który kończy się przed kolanami - od lat 80. nie wychodzi z mody. Właściwie to wyrwał się z tam trendów i wpisał na listę ponadczasowych niezbędników.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2023 Stephane Cardinale - Corbis Anja Rubik na pokazie Saint Laurent

Efektowne buty w postaci kozaków z nosem w szpic, wyróżniają się mocnym połyskiem. Kanciasta i ostra forma buta połączona z jego lśniącą fakturą sprawia, że design balansuje na granicy elegancji i kiczu.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2023 Stephane Cardinale - Corbis Anja Rubik w czarnej stylizacji

Dzięki odpowiednim elementom garderoby, takim jak wełniany płaszcz oversize z przeskalowaną linią ramion, całość zdecydowanie "przechyla się" w dobrą stronę. Na plus elegancji zagrały także długie kolczyki i modna fryzura o nazwie "exclusive bob", która właśnie jest u szczytu swojej kariery.

Źródło zdjęć: © Getty Images | 2023 Stephane Cardinale - Corbis Anja Rubik na pokazie Saint Laurent

