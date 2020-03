Zawsze modna ramoneska. Masz już swój ulubiony model na wiosnę?

Ramoneska jest bardzo stylową kurtką, która pasuje każdej kobiecie o każdej porze roku. Jednak to właśnie wiosna sprzyja odświeżeniu garderoby, czyli powrocie ramoneski do łask. W nadchodzących trendach, tego typu kurtkę można łączyć z wieloma efektownymi dodatkami. Jaką wybrać dla siebie?



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Skórzana ramoneska jest dowodem na ponadczasowość mody (iStock.com)

Ramoneska, czyli ponadczasowy hit modowy

Skórzana kurtka zwana ramoneską, charakteryzuje się rozpoznawalnym krojem i ponadczasowością. Zaliczana jest od wielu lat do klasyki damskiej garderoby, więc nie dziwi, że w każdym sezonie powraca w wielkim stylu. Uniwersalność ramoneski sprawia, że można ją dopasować zarówno do codziennych, jak i eleganckich stylizacji. Możesz założyć skórzaną kurtkę do spódnic, sukienek czy klasycznych spodni. W wiosennych trendach znajdziesz obok tradycyjnych modeli ramoneski, także warianty nieco odważniejsze. Wybór należy do ciebie!

Czarna ramoneska – kwintesencja stylu

Czarna skórzana ramoneska jest to obowiązkowa część damskiej garderoby. Pasuje praktycznie do wszystkiego, niezależnie od tego, co lubisz nosić na co dzień. Klasyczna skórzana kurtka pozwala na wykreowanie wielu ciekawych stylizacji z najprostszych elementów. Możesz ją nosić do jeansów, ołówkowych spódnic czy sukienek boho, więc nie musisz za każdym razem szukać innego rozwiązania. Wybrany strój skomponowany z czarną ramoneską, doda całości rockowego wyrazu.

Zobacz także: Katarzyna Bosacka o byciu eko: "Nie będę żreć skórki od arbuza"

Wiosenna pastelowa ramoneska

Kolory pastelowe są typowymi barwami wiosennymi. Także ramoneska może być utrzymana w takiej nieoczywistej kolorystce, dzięki czemu dodasz lekkości i dziewczęcości swoim stylizacjom. Delikatny róż, fiolet, błękit, szarość czy zieleń doskonale komponują się z ramoneską. Najlepiej dobierać do pastelowej kurtki stonowane ubrania, które będą sprawiać wrażenie romantycznych i kobiecych zestawów. Możesz sięgać po jasną ramoneskę jako alternatywę dla marynarek czy swetra.

Eksperymentalne kolory ramoneski

Jeśli czerń czy pastele nie przemawiają do twojego gustu, co powiesz na soczyste i wyraziste kolory ramoneski? Neonowe odcienie, nasycona czerwień czy głęboki granat to tylko przykłady niektórych możliwości kolorystycznych. Skórzane ramoneski nie muszą ograniczać się wyłącznie do typowej palety. Jeżeli lubisz zwracać na siebie uwagę swoim wyglądem lub szukasz modowych eksperymentów, wypróbuj krzykliwą ramoneskę!