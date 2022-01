"Zawsze myślałam, że jestem brzydka". Edyta Pazura w zaskakującym wyznaniu

Słowa Edyty Pazury z najnowszego wpisu na Instagramie są doskonałym przykładem na to, jak, my kobiety, często myślimy o sobie negatywnie. Porównujemy się do gwiazd z okładek kolorowych czasopism lub Instagrama, uznając, że daleko nam do ideału. Efektem tego jest poczucie, że nie jesteśmy wystarczająco ładne, mądre, zaradne, kobiece etc. Czasem niewiele trzeba, żeby zmienić takie myślenie o osobie.