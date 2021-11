Zawsze wie, czy para wytrwa w małżeństwie. Wyjaśnia, jak to rozpoznaje

Drugą czerwoną flagą jest to, czy druhny oraz drużbowie mówią zarówno o pannie, jak i panu młodym. Jeśli kogoś pomijają, oznacza to, że jedna osoba nie jest lubiana przez bliskich, co nie wróży nic dobrego. Ostatnim niepokojącym sygnałem będzie to, ile czasu para sobie poświęca podczas wesela - jeżeli jedna osoba z pary woli większość imprezy spędzić z rodziną czy przyjaciółmi i nie pilnuje drugiej połówki - małżeństwo nie przetrwa długo.