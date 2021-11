Zmagała się z niekontrolowanym przyrostem wagi. Diagnoza ją przeraziła

Chirurdzy po przeprowadzeniu operacji wycięcia guza zdali sobie sprawę, że jest to rzadka odmiana raka, nazywana tłuszczakomięskakiem, który powstaje w tkance tłuszczowej. Według informacji podanych przez amerykańską stację, jest to nowotwór trudny do wykrycia, właśnie przez brak charakterystycznych objawów, poza naroślami, które pojawiły się m.in. u Amandy.