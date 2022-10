Zawsze zamykaj na noc drzwi do sypialni. Powód jest bardzo ważny

Nie zostawiaj na noc otwartych drzwi do sypialni

Drzwi do sypialni powinny być zawsze zamknięte na noc, a chodzi o bezpieczeństwo. Gdy w mieszkaniu wybuchnie wspomniany pożar, drzwi utworzą barierę, która uniemożliwi przedostanie się ognia i dymu do sypialni. Ich rozprzestrzenianie się zostanie dzięki temu na jakiś czas zatrzymane, a my będziemy mieć trochę więcej czasu na właściwe zareagowanie i ucieczkę. Ponadto toksyny powstające podczas spalania nie dostaną się dzięki temu do sypialni tak szybko.