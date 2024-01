Zazdrośnice noszą takie imiona. Uważaj, zawsze mają cię na oku

Halina to kobieta wiecznie pokrzywdzona. I chętnie o tym opowie

Osoby obdarzone tym imieniem są bardzo ciekawskie. Uważnie obserwują sąsiadów, więc doskonale wiedzą, co kto ma w domu – i zżera je zazdrość. Halina uważa się za istotę pokrzywdzoną przez los. To oczywiście nie jej wina, że się nie dorobiła, po prostu cały świat stanął jej na drodze do szczęścia. Szczególnie mąż, który jest niezaradny, leniwy i ogólnie nieudany. Taka żona, zazdrosna o powodzenie wszystkich ludzi wokół, zamęczy męża ciągłym gadaniem o tym, jak to mu w życiu nie wyszło.