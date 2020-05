Zbliża się Dzień Matki. Cóż jej dać, jeśli nie kwiaty i czekoladki?

Do Dnia Matki zostały nieco ponad dwa tygodnie. Jeśli dotąd nie zaplanowałaś lub nie zaplanowałeś upominku, mamy kilka inspiracji. Będzie klasycznie, ale nie nudno. Słodko, ale gustownie. Będzie także wesoło, ale w dobrym tonie.

Gustownie i ze smakiem

Nieważne, czy wybierasz efektowne pudełko pralin, czy robisz laurkę. Liczy się pamięć, dobre słowo i odrobina radości — zwłaszcza w trudnych czasach, jak dzisiejsze. Jeśli nie mamy pomysłu na prezent z okazji Dnia Matki, pomoże nam niezawodna czekolada. Choć wielu osobom czekolada na prezent wyda się banalna, to są sposoby na to, aby była gustownym i pięknym upominkiem dla kogoś, kto jest dla nas ważny, zarówno dla mamy, jak i każdej bliskiej osoby. W nadciągający Dzień Matki wiele osób nie będzie miało możliwości spotkać się z mamą osobiście. Aby osłodzić mamom to święto, a także podarować odrobinę radości, można im zamówić słodkie co nieco z dostawą do domu.

Przypominamy, że obchodzony co roku 26 maja Dzień Matki w tym roku przypada we wtorek. Aby upominek dotarł na czas, należy go zamówić najpóźniej w przyszły czwartek lub piątek, czyli do 22.05.

Kreatywnie i dowcipnie

Propozycje zaskakujące i nawiązujące do osobowości, pasji lub zawodu mamy to np. czekoladowe figurki. Możliwości jest wiele, bo szeroki wybór słodkości to klasyczne kwiaty, szpilki lub kobiece gadżety z białej, mlecznej i deserowej czekolady, ale też bardziej nietypowe propozycje. Mama lubi majsterkować lub ma zamiłowanie do nowoczesnych technologii? Spraw jej słodkiego smartfona, a zamiast tradycyjnego bukietu wyślij kwiatka z czekolady.

Upominek, który zachwyci mamę to słodka niespodzianka. Warte uwagi są np. upominki klasyczne, ale z nutką nowości. Mama próbowała już różowej czekolady? Wbrew pozorom to nie biała słodycz zabarwiona różowym barwnikiem lub sokiem malinowym, a efekt odmiennego procesu obróbki ziaren kakaowca. Oryginalnie wygląda, pysznie smakuje i ma piękny odcień różu.

Dla oszczędnych…

W trudnych czasach niełatwo o efektowny upominek i częściej zdarza się, że zerkamy na ceny. Oryginalne upominki z czekolady to także sposób na oszczędność i alternatywa dla tych, którzy z różnych powodów nie mogą przynieść mamie kwiatów. Wystarczy kilkanaście złotych, a do rąk mamy trafi np. kartka z czekoladowymi literkami składającymi się w słowa miłości, życzliwości i otuchy w trudnych chwilach. Pamiętajmy o tym, że taki telegram lub kartkę możemy nadać niezależnie od okazji – po prostu i od serca.