Zdecydowała się na drapieżną stylizację. Nowa odsłona Kasi Cichopek

Katarzyna Cichopek pokazała swoją drapieżną stronę

Katarzyna Cichopek opublikowała post na Instagramie, by przypomnieć swoim fanom, że w najbliższą sobotę odbędzie się finał programu "You Can Dance – Nowa Generacja", w którym jest jurorką. Post składał się zatem z krótkiego opisu informacyjnego oraz zdjęcia w nieco zadziornej stylizacji.