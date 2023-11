Była w relacji typu "zombie". "Czułam się wykorzystana"

Kiedy Marta zdążyła pogodzić się już z myślą, że miłośnik skandynawskich kryminałów zniknął na dobre, po około miesiącu niespodziewanie powrócił. - Nagle, ni stąd, ni zowąd wysłał mi wiadomość. Wiesz, jak brzmiała? "Hej, myślałem o tobie, co słychać?". Nie wierzyłam w to, co widzę - śmieje się. Odpisała, że jest zaskoczona, że zniknął, nie odpowiadał na wiadomości, a teraz nagle odzywa się do niej, jak gdyby nic się nie stało.