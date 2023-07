Zdjęcia z plaży trafiły do mediów. Szybko się odegrał

Mimo upływu lat, para nadal jest blisko i okazuje sobie miłość. Kwaśniewski ujawnił, że żonę nazywa "Jolusią", z kolei jego żona mówi do niego per "Olusiu". - Bywa zabawnie, kiedy przyjeżdżają do nas goście z zagranicy. Mają wielką trudność, szczególnie kiedy prócz Joli i Olka wita ich jeszcze nasza córka Ola i jej pies Lula. Dla nich nasze imiona brzmią tak samo. Jak jakieś lalala - skwitował.