Zdjęcie Leo Messiego z żoną bije rekordy popularności na Instagramie. Tylko spójrzcie, co dzieje się za nimi

- Moje codzienne życie w dużej mierze opiera się na dzieciach. Rano zabieram je do szkoły, a kiedy wracam z treningu, praktycznie od razu wyjeżdżam po Thiago. Kiedy kończy szkołę, staramy się spędzać razem czas z Antonellą i Mateo aż do kolacji. Kładziemy dzieci do łóżka, a potem spędzamy czas ze sobą. Robimy wszystko, co robi normalna rodzina - mówił piłkarz w jednym z wywiadów.