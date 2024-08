Zdjęcie psa obiegło internet. "Wyraża więcej niż tysiąc słów"

Najnowszy post Litewki chwyta za serce. Polityk zamieścił bowiem zdjęcie smutnego, skulonego psa, siedzącego w lesie pod drzewem. "Tak wygląda pies, który został przywiązany do drzewa, udało mu się oswobodzić i zrezygnowany czeka na powrót właściciela" - napisał.

Na szczęście zwierzę otrzymało konieczną pomoc. "Dziękuję dobrym ludziom i Amstaffy Niczyje za to, że nie przeszliście obojętnie i zaopiekowaliście się psem" - czytamy w dalszej części posta Litewki.

"Mimo wszystko wrzucam bo to zdjęcie wyraża więcej niż tysiąc słów. Może ktoś dwa razy pomyśli, nim podejmie tak głupią decyzję" - zakończył polityk. Zadeklarował również, że służy pomocą w szukaniu domu psu ze zdjęcia.

Post Litewki udostępniło już ponad 2,5 tys. osób. Zebrał tysiące komentarzy i ponad 10 tys. reakcji. "Aż serce boli", "Serce mi pękło", "Jak mogłeś człowieku mu to zrobić" czy "Powinny być surowe kary za coś takiego" - czytamy w komentarzach.

