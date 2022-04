Ukrainki stworzyły bazę zdjęć. "Cały świat musi zobaczyć, co naprawdę robi z nami Rosja"

"Mamy dość widoku mordowania naszych dzieci, rodzin i sąsiadów na naszych oczach"

Założycielki strony w mocnych słowach odnoszą się do tego, co spotkało Ukrainę. Wśród autorek bazy są matki, siostry, kobiety, które na własne oczy widzą, czego dopuszczają się Rosjanie. Przy tym wszystkim, co się dzieje wiedziały, że nie potrafią i nie mogą siedzieć bezczynnie. Dlatego też postanowiły zrobić, co mogą, aby zadziałać na niekorzyść Putina i jego wysłanników, którzy najechali na niepodległy kraj.