Zdjęcie z komunii krąży po sieci. Dziś już nikt nie daje takich prezentów

Pierwsza komunia to niezwykle ważny dzień dla każdej katolickiej rodziny. Wspomnieniami z przygotowań do kościelnej ceremonii podzieliła się jakiś czas temu Doda. Wokalistka pochwaliła się także prezentem, który z pewnością nie przypadłby do gustu niektórym dziewięciolatkom. Przypominamy, co dostała wówczas od najbliższych.