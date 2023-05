Zdjęła z leżaków ręczniki. Upajała się tym, co wydarzyło się później

Rezerwowanie leżaków na plaży za pomocą rzuconych na nie ręczników stało się powszechnym problemem. Praktyka ta, choć kontrowersyjna, jest często spotykana w popularnych wakacyjnych miejscach, gdzie turystów jest wielu, a miejsca na plaży lub przy basenie są ograniczone. Jedna z internautek znalazła na to sposób.

"Byłam na wakacjach w ośrodku all inclusive. Pierwszego dnia nie mogliśmy znaleźć żadnych leżaków przy plaży ani nad morzem. Ale to zrozumiałe, bo przyjechaliśmy po południu" - opisuje swoje doświadczenia użytkowniczka Reddita o nicku konijn12,

Para była już tak zirytowana całą sytuacją, że trzeciego dnia postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. "Postanawiamy wziąć zdjąć ręczniki z dwóch leżaków i cieszyć się naszym dniem." Niestety nie trwało to długo.

Wczasowicze zostali stamtąd wyrzuceni przez właścicielkę ręczników w obstawie obsługi hotelu. "Po czterech (!!!) godzinach przyszła do nas starsza pani, która pokazała, że tu znajdowały się jej ręczniki i wyrzuciła nas z pomocą ratowniczki".

Upokorzeni wczasowicze postanowili się zemścić. "Nie wytrzymałam. Następnego dnia tuż po śniadaniu poszłam na plażę i zdjęłam ręczniki z każdego pozostawionego bez opieki leżaka. Następnie wróciłam do pokoju, aby oglądać całą sytuację z mojego balkonu".

A było na co patrzeć. Niektórzy naprawdę mocno się zdenerwowali. Wymachiwali rękami i skarżyli się obsłudze hotelu. Cała sytuacja obróciła się jednak przeciwko nim, bo pod koniec tygodnia pojawił się znak, że pozostawione bez opieki ręczniki zostaną usunięte.

Osoby ścigające się do leżaków stały się już obiektem drwin internautów. To wideo z Teneryfy obejrzało już 10 milionów osób.

