Zdobądź vouchery do Costa Coffee lub dostęp do Tindera pobierając aplikacje z Huawei AppGallery!

Czym jest Huawei AppGallery?

Zniżki za pobieranie aplikacji

Jedna osoba może skorzystać z promocji maksymalnie dwukrotnie. Jeśli chodzi o same nagrody, wybierać możemy pomiędzy zniżką do Costa Coffee , bezpłatnym dostępem do Tindera Plus i zniżką na przejazdy w Bolt . Wszystkie szczegóły można znaleźć pod tym linkiem .

Kupony do Costa Coffee

Voucher w aplikacji Costa Coffee zapewni 30% zniżki na kawę w kawiarniach w całej Polsce (z wyjątkiem lotnisk). Wykorzystana zniżka będzie odnawiana automatycznie co 7 dni aż do 31 grudnia. Warunkiem jest zarejestrowanie się w aplikacji Costa Coffee Polska oraz okazanie kodu rabatowego podczas płacenia za kawę.

Bezpłatny dostęp do Tinder Plus

Na użytkowników czeka również bezpłatny, 6-miesięczny dostęp do wersji Plus w aplikacji Tinder. Aby go aktywować, należy skopiować wygenerowany kod, a następnie umieścić go na końcu podanego linku: www.tinder.com/vip/”skopiowanyKOD”. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się lub zarejestrować w aplikacji i ukończyć aktywację. Kod jest ważny do 31 sierpnia 2021 roku.