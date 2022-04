Zdradzał ją przez 10 miesięcy. Te słowa zabolały ją najmocniej

Internautka wyznaje, że odkrycie zdrady było dla niej mocno szokujące. Nie miała nawet cienia wątpliwości co do tego, że jej partner jest uczciwy - w końcu całkiem niedawno podpisali razem nową umowę wynajmu mieszkania. Kiedy zdała sobie sprawę, co się dzieje i wypomniała mężczyźnie, czego się dopuszcza, usłyszała zaskakujące słowa.