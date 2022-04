"Cały czas zdradzamy nasze żony". Mężczyźni opowiedzieli o romansach

O przyczynach romansowania mężczyzn czytamy w książce pt. "Cheatingland: The Secret Confessions of Men who Stray", o której pisze "Mirror". Autor kontrowersyjnej publikacji pozostaje anonimowy, jednak opisuje się jako dziennikarz. Przeprowadził on 61 wywiadów z mężczyznami, którzy opowiadają o swoich motywacjach do zdrady oraz refleksjach, które w związku z nią mają.