Zdradzał żonę z koleżanką z pracy. Kryła go nawet matka

– Zaiskrzyło od razu. Flirtowaliśmy, choć w ukryciu przed innymi pracownikami, żeby nie było plotek. On mi wyznał, że ma żonę i dziecko. To mnie zniechęciło, ale zarzekał się, że to była największa pomyłka. Miała złapać go na ciążę, a ślub cywilny wzięli na szybko, żeby mieć większą zdolność kredytową, chciał im zapewnić godne życie. Takie bla, bla, bla, jednak wtedy brzmiało to dla mnie bardzo wiarygodnie, bo chciałam w to uwierzyć – wspomina Alicja.