Jej mąż prowadził podwójne życie. Nawet detektywi byli w szoku

- Byłam w szoku, co odkryliśmy. Okazało się, że facet 10 km od swojego miejsca zamieszkania ma drugą rodzinę z nastoletnimi dziećmi. Mało tego, jak go obserwowaliśmy, to on wcale z tą drugą kobietą się nie ukrywał, tylko chodził z nią za rękę po centrach handlowych. Miał taki system, że tydzień pracował zdalnie, a na kolejny musiał wyjeżdżać do pracy. I wyjeżdżał, tyle, że do drugiej rodziny. Nie mam pojęcia, jak to możliwe, że nie wpadł wcześniej - kończy opowieść.