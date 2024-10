Co wiadomo na temat prywatnego życia aktora? Jego życiową partnerką jest Beata Aponowicz. Co ciekawe, para dopiero po 30 latach życia w nieformalnym związku zdecydowała się na ślub. Skarga nie ukrywał, z jakiego powodu została podjęta taka decyzja.

Okazało się, że wszystko sprowadzało się do poważnych spraw związanych ze zdrowiem aktora.

We wspomnianym wywiadzie Piotr Skarga wyjawił, że mimo emerytury, nie zamierza rezygnować z aktywności zawodowej - ma ku temu ważne powody.

