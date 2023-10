Zdradziła męża w delegacji. Nie żałuje

"Nie potrafię wybaczyć zdrady"

Faktycznie, chłopak Alicji był niedługo wcześniej na dwudniowym wyjeździe integracyjnym. Po powrocie opowiadał jej tylko, że warsztaty w ciągu dnia były dość monotonne, ale za to wieczorna impreza była udana, z dużą ilością alkoholu i smacznym jedzeniem. Nie było to nic, co mogłoby wzbudzić podejrzenia kobiety.